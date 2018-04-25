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В Киеве значительно возросло количество самоубийств. Об этом в интервью 112 Украина руководитель Главное управления Национальной полиции в столице Андрей Крищенко.

По его словам, в этом году в Киеве стало меньше убийств. «Практически все они раскрыты, около 95%. Давно такого не было в Киеве», – отметил Крищенко.

«Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какой-то из дней было 5 самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула. А обычно в неделю один-два», – подчеркнул он.
ForUm

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