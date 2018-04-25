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Парламентская ассамблея Совета Европы наградила Ивано-Франковск «Премией Европы 2018» за самое активное продвижение европейских идеалов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

«Ивано-Франковск разработал крепкое международное сотрудничество, особенно в области академической деятельности, поскольку Ивано-Франковские университеты тесно сотрудничают со многими другими европейскими университетами. Город также организовывает тематические и праздничные мероприятия, посвященных Дню Европы и Европейской неделе местной демократии», - говорится в сообщении.

Отмечается «яркая культурная жизнь города», в том числе международные фестивали и марафоны.

«Премия Европы» была создана ПАСЕ в 1955 году и является самым высоким знаком отличия городу за его действия во благо Европы. Премия состоит из трофея, медали, диплома и стипендии на ознакомительную поездку в европейские учреждения для молодежи.

 
ForUm

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