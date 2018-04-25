В России одного разработчиков нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок» Владимира Углева сбила машина, об этом сам он рассказал The Bell.

Инцидент произошел во вторник, 24 апреля, под Анапой. Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где проживает.

По словам Углева, он заметил, что едет машина и не сбавляет ход, он побежал и был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же «догнал» его. Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот. В итоге головой разбил лобовое стекло машины.

В данный момент, как сообщил Углев, он в больнице в Анапе и ждет заключения врачей. Состояние удовлетворительное. У него ушиб головы и сильные гематомы на правой руке и правой ноге. Врачи сделали томографию головы, результаты пока не сказали.

Углева сбил 70-летний житель того же поселка, который не скрылся с места происшествия. Это мужчина 70 лет. После наезда он предложил Углеву деньги. По словам водителя, перед аварией он задумался, говорит ученый.

По мнению Углева, наезд не был спланированным.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь и впоследствии была выписана из больницы.