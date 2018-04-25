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Страны G7 в совместном заявлении назвали «неприемлемыми» действия России в Сирии и в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД и министров безопасности стран G7, сообщает УНИАН.

«Главы МИД G7 обсудили общую обеспокоенность по вопросам мира и безопасности, включая Сирию, Украину и КНДР. Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения, включая неприемлемые действия России в Сирии, Украине и в других соседних государствах», - говорится в заявлении.

Как сообщал ForUm, страны Большой семерки решили создать специальную группу для обсуждения поведения России.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что члены «Большой семерки» согласились объединить усилия, чтобы помочь Украине в противостоянии российской агрессии.
ForUm

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