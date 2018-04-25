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В оккупированной Макеевке у здания «полиции» прогремел взрыв. Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на Telegram-канал «ВМакеевке»

«Макеевка, Бажаново, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв под окнами здания РОВД, недалеко от магазина «Этюд». Неизвестные подорвали участок полиции, был заложен заряд под окном участкового! Повылетали стекла, повреждены рамы, вроде без пострадавших», – говорится в сообщении.

 
ForUm

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