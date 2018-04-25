Задержанного ФСБ после пересечения админграницы с аннексированным Россией Крымом харьковчанина Александра Стешенко увезли из спецприемника для лиц отбывающих админнаказание в неизвестном направлении, сообщает Крым.Реалии.

Как сообщается, 24 апреля Стешенко должны были выпустить из спецприемника, встречать харьковчанина прибыли адвокаты.

Они надеются, что белый микроавтобус, который перехватил Стешенко, уехал на админграницу между Крымом и материковой Украиной.

Накануне крымский адвокат Эдем Семедляев сообщил, что пропавший после пересечения административной границы с Крымом Стешенко нашелся в крымском спецприемнике для административно задержанных.

Как сообщал ForUm, Министерство иностранных дел Украины направило ноту Российской Федерации с требованием назвать причины задержания Стешенко.

11 апреля российские силовики задержали украинца на пункте пропуска «Чонгар» при въезде в аннексированный Крым. В тот день он позвонил матери и сообщил, что российские силовики на «Чонгаре» «усомнились в его сходстве с фото в паспорте». С тех пор на связь он не выходил.

По словам активистов, ФСБ России сначала подтвердила задержание Стешенко, а потом опровергла.