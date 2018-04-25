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В американском штате Аризона потерпел крушение истребитель Военно-воздушных сил F-16 C, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на авиабазу Люк.

Самолет разбился утром 24 апреля во время тренировочного полета. Он потерпел крушение при попытке совершить посадку в аэропорту в городе Лейк-Хавасу-Сити, сообщает РБК. ​

В результате случившегося никто не пострадал. Пилот смог катапультироваться, его госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает, отмечает телеканал.

В начале апреля в американском штате Невада в районе авиабазы Неллис разбился истребитель F-16 ВВС США. Инцидент также произошел в ходе тренировочного полета.
 
ForUm

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