Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, в котором признала оккупацию ОРДЛО Российской Федерацией.

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» намерено повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля 2018 года.

Киевский районный суд Одессы приговорил к условному сроку наказания Наталью Цокур (Янчик) - воспитательницу детского спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли трое девочек.

Фото: «Думская»

В Германии задержали бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств «Запорожьеоблэнерго».

Организатору незаконных выборов президента РФ в Крыму, задержанной на пункте пропуска «Чонгар», объявлено о подозрении.

По данным СМИ, задержанную крымчанку, доверенное лицо Владимира Путина, зовут Елена Одновол, она 1981 года рождения.

Сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины www.mev.gov.ua заблокировали неизвестные, требуя выкуп за возобновление его работы.

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области по состоянию на 24 апреля острой кишечной инфекцией средней тяжести заболели 25 человек, в том числе 21 ребенок (от 5 месяцев до 9 лет).

Только 63 семьи из почти 1,6 млн внутренне перемещенных лиц получили жилье от государства за 4 года войны.

Более тысячи человек в Украине, которые принимали участие в АТО, покончили с собой. Об этом сказал народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко», председатель Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

Страны Запада нашли механизм блокировки вето России в Совете Безопасности ООН по Сирии.

Марка Фейгина, который является защитником украинского журналиста Романа Сущенко в российском суде, лишили статуса адвоката.

В поселке Мирное Мелитопольского района произошел взрыв, в результате которого получил телесные повреждения председатель поселкового совета.

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия ПАО «Мотор Сич».

Ни у кого, включая патриарха РПЦ Кирилла, права вето на решение Вселенского Патриарха не существует, заявил Президент Украины Петр Порошенко.