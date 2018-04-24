Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим, входящих в летный состав Вооруженных сил Украины. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

«Выполняя поручение Президента Украины Петра Порошенко, только что подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим, входящих в летного состава ВС Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий», – отметил он.

Так, по словам Полторака, денежное обеспечение командира бригады было 17 тыс. гривен, а теперь – составит 28 тыс. гривен, командира эскадрильи было - 13 тыс. гривен, а составит - 21 тыс. гривен, летчиков - было 12 тыс. гривен, а составит - 17 тыс. гривен. Увеличение денежного обеспечения состоится в мае 2018 года.

Он подчеркнул, что указанное решение будет способствовать поднятию престижа профессии военного летчика и улучшению социальной защиты летного состава ВС Украины.

Напомним, 11 августа 2017 года министр обороны подписал приказ, которым увеличены доплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины за участие в антитеррористической операции.