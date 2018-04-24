Согласно решению Дарницкого районнного суда Киева от 26 декабря 2017 года заместителю главы Национального банка Украины Екатерине Рожковой запрещено принимать участие в заседаниях правления НБУ.
Об этом говорится в письмах народного депутата Украины Игоря Луценко главе НБУ Якову Смолию и его заместителю Рожковой, которые опубликованы на странице «Коррупция в деталях» в социальной сети Facebook.
В частности, народный депутат просит главу НБУ Смолия ознакомить своего заместителя с данным решением, а также обеспечивать выполнение этого решения и принять соответствующие меры.
В письмах отмечается, что решение суда было принято 26 декабря 2017 года в деле № 753/23813/17
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