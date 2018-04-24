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Уже в ближайшем году Виктор Медведчук начнет играть самостоятельную роль в украинской политике, а на следующих выборах он сделает ставку на парламент, в который попадут поддерживаемые им  силы.  Такое мнение в эфире ток-шок «Игра в классику» на телеканале  ZiK выразил генеральный директор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

По мнению журналиста, в своих отношениях с Медведчуком президент Порошенко пытается разделить два момента: Медведчук отвечает за освобождение заложников, но не является членом команды президента.

«Возможно, для Порошенко Медведчук уже не такой коммуникатор с Путиным, каким был раньше. Но он нужен большей части украинских политиков, для которых Медведчук продолжает оставаться надежным коммуникатором с Путиным», — пояснил гендиректор «Интерфакс-Украина».

Кроме этого, есть большая вероятность того, что уже в ближайшем году Виктор Медведчук начнет играть самостоятельную роль в украинской политике, допускает журналист.

«Люди, которым нужна связь с Путиным, будут использовать Виктора Медведчука, а он, в свою очередь, будет использовать их. Они могут для себя понимать это или нет, но так оно и будет. Думаю, что на следующих выборах он сделает ставку на парламент, и будут определенные политические проекты, которые попадут в Раду благодаря помощи Медведчука», — уверен Мартыненко.
ForUm

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