Киевский городской совет принял решение о продлении договора с ПАО «Киевэнерго» в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода «Энергия» до 31 июля 2018 года, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно решению, передача имущества, находившегося в управлении «Киевэнерго», в эксплуатацию КП «Киевтеплоэнерго» пройдет в два этапа. Это обеспечит бесперебойность работы ТЭЦ и надежность энергосистемы Киева. Решение является техническим и продолжает выполнение стратегического шага города вернуть работу теплового хозяйства под контроль общества.

«Мы начали подготовку к завершению сделки с ПАО «Киевэнерго» более двух лет назад. За этот период нам удалось осуществить аудит с привлечением международной компании Erst & Young, выполнить инвентаризацию имущества, создать и испытать в течение последнего отопительного сезона коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». Предприятие готово взять в эксплуатацию сети, оборудование, перевести в штат более 7500 необходимых работников и уже получило лицензии на производство тепла для котельных. Для полноценной работы КП должен получить лицензии на производство тепла на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и завода «Энергия». Однако продолжается переизбрание членов Нацкомиссии и нацрегулятор пока не осуществляет работу по лицензированию», - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что городские власти для решения этого вопроса инициировал законопроект №8095, который дает право коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» пользоваться тарифами «Киевэнерго», несмотря на то, что предприятие получает на балансе не отдельные объекты, а весь целостный имущественный комплекс. Документ подготовлен и поддержан в комитете Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, однако он до сих пор не принят ВР.

«Именно поэтому, чтобы избежать сбоев в работе ТЭЦ, работающих по принципу когенерации, обеспечивая город не только теплом, но и горячей водой, мы будем осуществлять передачу оборудования и людей в два этапа. С первого мая 2018 года в эксплуатацию «Киевтеплоэнерго» переходят котельные, тепловые сети, тепловые пункты, счетчики и прочее вспомогательное имущество. Также мы на первом этапе обеспечиваем перевод 5114 работников ПАО «Киевэнерго». ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод «Энергия» городское предприятие примет на баланс с 1 августа 2018 года, получив необходимые лицензии и разрешения. В части дальнейшей эксплуатации электросетей, находящихся в коммунальной собственности города Киевский городской совет будет принимать отдельное решение», - отметил Пантелеев.

По его ловам, принятие этого решения позволит избежать применения графиков аварийных ограничений энергопотребления, к которому может привести остановка двух крупнейших в стране ТЭЦ, которые являются частью единой энергосистемы Украины.

Напомним, 6 июня Киевсовет принял решение о прекращении соглашения, заключенного между КГГА и энергоснабжающей компанией «Киевэнерго», по управлению тепловыми активами города.