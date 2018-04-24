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В 2018 году в столичном метро появится новый голос, который будет объявлять станции.  Об этом пишет 44.ua со ссылкой на спикера КП «Киевский метрополитен» Наталью Макогон.

«Сейчас мы сделали заявки по рынку озвучки и также прорабатываем варианты технологий, которые за это время изменились. Однозначно озвучка станций метро будет изменена в 2018 году. Сейчас рассматриваем несколько вариантов, но в перспективе, конечно, видим один голос, потому что у пассажиров не может быть диссонанса. Люди привыкают к одному голосу, с которым потом ассоциируют все, что происходит в метро», - сообщила Макогон.
ForUm

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