В 2018 году в столичном метро появится новый голос, который будет объявлять станции. Об этом пишет 44.ua со ссылкой на спикера КП «Киевский метрополитен» Наталью Макогон.

«Сейчас мы сделали заявки по рынку озвучки и также прорабатываем варианты технологий, которые за это время изменились. Однозначно озвучка станций метро будет изменена в 2018 году. Сейчас рассматриваем несколько вариантов, но в перспективе, конечно, видим один голос, потому что у пассажиров не может быть диссонанса. Люди привыкают к одному голосу, с которым потом ассоциируют все, что происходит в метро», - сообщила Макогон.