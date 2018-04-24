Задержание в Одессе во время вооруженной «разборки» членов организации «Вільні люди» заставляет задуматься над тем, чем на самом деле занимается структура, декларирующая «сохранение достижения Революции Достоинства, очищение и оздоровление власти». Об этом в своем блоге пишет юрист Сергей Онищенко, сообщает «Кореспондент».

Поводом для подобных выводов юриста стало избрание меры пресечения для 13 задержанных участников конфликта со стрельбой, который произошел на автостоянке «Вымпел-11» в Одессе. Причем нападавшей стороной были активисты организации «Вільні люди», которую после Майдана на основе своей сотни «Самообороны» создал нардеп из «Народного фронта» Андрей Левус.

«На словах организация декларирует благие цели, а на самом деле разные политические заказчики за деньги нанимали ее для давления на своих оппонентов, платных митингов, черного пиара и т.д.», — пишет Сергей Онищенко.

Так, в декабре 2015 года руководитель «Вільних людей» написал донос в Генпрокуратуру, СБУ и МВД на лидера «Украинского выбора» Медведчука, потребовав привлечь его к уголовной ответственности за то, что «Украинский выбор» проводит форумы в регионах Украины.

«Но, как оказалось, у правоохранителей нет к Медведчуку никаких вопросов. Более того, именно СБУ в декабре 2014 года делегировала Медведчука в Минск на переговоры по обмену пленными. В ответ ГПУ начала расследование по факту «возможного заведомо ложного обращения» (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса) — по обвинению в клевете, где Левус проходит в качестве главного фигуранта», — подчеркнул Онищенко.

В феврале 2016 года, обратил внимание юрист, депутаты от «Народного фронта» Андрей Левус, Сергей Высоцкий и Николай Княжицкий во время проведения в киевском Доме офицеров «Антиоккупационного форума» агитировали командиров добробатов физически расправиться с Медведчуком.

«Они просто не подумали, что для комбатов Медведчук является более близкой фигурой, чем депутаты, поскольку помогает освобождать попавших в плен бойцов. Поэтому комбаты сразу же сообщили Медведчуку о призывах Левуса и его сообщников. В результате 18.11.2016 Печерский суд обязал Нацполицию начать расследование подготовки к убийству, где Левус и другие проходят в качестве подстрекателей и организаторов», — рассказал о еще одном эпизоде Онищенко.

По мнению юриста, после провала идеи со сбором подписей в Раде за арест Медведчука, спонсоры потеряли интерес к Левусу и прекратили финансирование его «проектов».

«Оставшись без политических заказов, «Вільні люди» очень быстро превратились в обычные уличные банды, которые «крышуют» ларьки, захватывают автостоянки. То есть, с самого начала речь не шла ни о какой борьбе за защиту «достижений Революции Достоинства», потому что идейные политики не становятся бандитами», — уверен юрист.

Он убежден, что случай с перестрелкой на автостоянке в Одессе — только первая ласточка.

«Приближаются выборы в Верховную Раду, рейтинг «Народного фронта» меньше 1% означает, что Левус, Высоцкий, Княжицкий и многие другие больше не станут депутатами. А когда «партия войны» в полном составе потеряет свои депутатские мандаты, Левуса и других ждут судебные иски не только от Медведчука», — прогнозирует Онищенко.