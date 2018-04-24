Министерство экономического развития и торговли не планирует проверять проживание украинцев по месту прописки, сообщает пресс-служба МЭРТ.

В министерстве отметили, что 23 апреля Офис реформы административных услуг обнародовал на своей странице в Facebook новую редакцию проекта закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине».

Минэкономразвития обращает внимание представителей СМИ, что этот законопроект является инициативой экспертной группы, которую возглавляет Офис реформы административных услуг и не является правительственным законопроектом.

В то же время, ожидается, что проект закона упростит взаимодействие граждан с органами государственной власти.

Сейчас в Украине люди должны зарегистрировать свое место жительства (получить так называемую прописку) в течение 30 календарных дней после снятия с регистрации места проживания и прибытия на новое место жительства.

По подсчетам Офиса реформы административных услуг, более 10 млн украинцев не могут воспользоваться услугой регистрации из-за обременительной процедуры. Более 63% детей проживают без прописки. Кроме того, граждане вынуждены обращаться за услугами посредников, которые за вознаграждение (от 3 тыс. грн) регистрируют место жительства в нужной местности.

В МЭРТ подчеркнули, что указанные неудобства и злоупотребления вызваны действующим регулированием, которое заключается в том, что регистрация места проживания осуществляется не в связи с проживанием в нем, а на основании документа, который дает право проживания, либо на основании согласия собственника жилья. То есть владелец жилья, имея определенный интерес, может дать согласие на прописку неограниченному количеству лиц, которые фактически не будут проживать в этом жилье.

В июле 2017 года правительство утвердило Стратегию государственной миграционной политики Украины. Согласно которой должна быть введена электронная регистрация (декларирование) места жительства без посещения органа власти.

Офис реформы административных услуг, работает над упрощением предоставления 15 самых популярных административных услуг, разработан проект закона, который предусматривает следующие изменения:

для регистрации места проживания (получения так называемой прописки достаточно подать онлайн или лично только 1 документ - декларацию (сейчас необходимы 4-5 документов и личное присутствие в органе или ЦНАП),

регистрация осуществляется в момент обращения (сейчас - 1 день по закону, от 15 минут до 10 дней на практике),

отменяется необходимость в справках, подтверждающих место жительства и составе семьи - все органы, имеющие право знать о месте проживания, получат информацию из Единой информационной системы (сейчас такие справки требуются при предоставлении 19 административных услуг),

отменяется внесение сведений в паспорта как обязательное условие регистрации, поставить отметку можно будет по желанию лица,

владельцы (другие распорядители) жилья, родители, органы опеки информируются о регистрации.

Проект закона не предусматривает штрафов за проживание не по месту регистрации. Проект закона предусматривает штраф в размере 1700 грн за представление ложных сведений с целью регистрации места жительства (то есть при желании зарегистрироваться там, где лицо фактически не проживает). Проект закона также предусматривает штраф в размере 340-850 грн за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации.

Поскольку Офис реформы административных услуг предлагает ввести декларативный принцип регистрации по месту жительства, проект закона предусматривает ряд случаев, когда органы регистрации могут проверять соответствие задекларированного и фактического места жительства.

Ожидается, что частота проверок не будет превышать 0,32% от количества регистраций. В то же время, Офис реформы административных услуг призывает к общественному обсуждению проекта закона.