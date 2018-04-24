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Командование российско-оккупационных войск готовит ряд провокаций для дискредитации украинской власти накануне изменения формата антитеррористической операции на Востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные разведки.

«Для этого противник существенно активизировал применение беспилотных летательных аппаратов и подготовку артиллерийских подразделений из состава соединений и частей так называемых 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК», - говорится в сообщении.

В частности, комплексные мероприятия по подготовке подразделений российско-оккупационных войск проводятся как на полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так и на территории РФ.

По имеющимся данным, подготовка артиллерийских подразделений 2-го АК осуществляется на полигоне в Лутугинском районе Луганской области под руководством российских офицеров, командированных из других частей Южного военного округа ВС РФ. В то же время, на территории Ростовской области организован ряд ускоренных курсов по повышению квалификации младшего офицерского состава российско-оккупационных войск. Это командиры танковых подразделений, начальники радиостанций и т.п.

Напомним, боевики запугивают местное население Донбасса информацией о якобы запланированном силами АТО широкомасштабном наступлении с 30 апреля. 
ForUm

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