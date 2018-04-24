Президент Беларуси Александр Лукашенко в ежегодном обращении к парламенту отказался от идеи конституционного референдума, ссылаясь на протесты в Армении, которые привели к отставке главы правительства Сержа Саргсяна, сообщает Радио Свобода.

«Я никогда не поставлю народ перед выбором изменения конституционных основ государства под какую личность. В этом нас убеждает пример Армении, - сказал Лукашенко. - Если под кого надо было изменить Конституцию, надо было честно поступить. Мы на это пошли, когда сняли ограничения на количество сроков избрания президентов».

«Зачем ломать страну под личность. А если потом личность сломается?» - добавил Лукашенко, говоря о конституционной реформе в Армении, где президентскую республику изменили на парламентскую.

По словам белорусского президента, он говорил об этом и с бывшим президентом Армении Саргсяном: «Армения находится с нами в союзе, это не чужая нам страна. Нам надо спросить, чем мы новому правительству сможем помочь».

Напомним, 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне протестов заявил об отставке. Исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Карен Карапетян. Президент Армен Саргсян подписал указ об отставке правительства страны.