Тринадцать народных депутатов не проголосовали в апреле ни разу, сообщили ForUm’у в Комитете избирателей Украины.

Так, в течение месяца пропустили все голосования Верховной Рады такие нардепы как Вадим Рабинович, Евгений Бакулин («Оппозиционный блок»), Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Константин Жеваго, Сергей Клюев, Александр Онищенко, Вячеслав Константиновский, Надежда Савченко (все внефракционные) Виталий Чепинога и Петр Сабашук (БПП), Вячеслав Богуслаев («Воля Народа») и Юрий-Богдан Шухевич (Радикальная партия Олега Ляшко).

Указанные депутаты официально пропустили голосования ВР по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки.

Некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосований, однако участия в них не принимали. Так, Рабинович был письменно зарегистрирован на трех пленарных заседаниях ВР, Богуслаев и Жеваго – по одному, Виталий Чепинога – восьми.

Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них есть ряд известных фамилий. Так, Нестор Шуфрич проголосовал (нажал «за», «против», «воздержался») 7 раз, Дмитрий Добкин – 11, Владимир Парасюк – 20, Виталий Хомутынник – 20, Михаил Добкин – 24 из 267.

В общем 40 народных депутатов пропустили 90% голосований ВР в апреле. По сравнению с предыдущими месяцами количество депутатов, которые не голосовали, несколько уменьшилась (в марте – 51 нардеп, феврале – 63 нардепа).

Всего в апреле было проведено 12 пленарных заседаний ВРУ, на которых произошло 267 голосований. Среди прочего в апреле народные депутаты поддержали обращение Президента по автокефалии православной церкви, приняли за основу законопроект о национальной безопасности Украины, распределении руководящих должностей в комитетах ВР, соцзащиты чернобыльцев и правил обращения с радиоактивными отходами.