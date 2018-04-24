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Ковельский горрайонный суд Волынской области признал виновным в совершении административного правонарушения депутата Волынского областного совета Виктора Радчука, который осуществлял взносы в поддержку партии, имея налоговую задолженность.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Правонарушение установлено в ходе рассмотрения дела по протоколам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по статье 212-15 КУоАП – нарушение порядка предоставления взноса в поддержку политической партии.

«По результатам анализа Отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера политической партии «Украинское Объединение Патриотов – УКРОП» сотрудники Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции выявили факт осуществления взносов в поддержку политической партии физическим лицом с непогашенным налоговым долгом. Так, Виктор Радчук, имея обязательства финансового характера, а именно непогашенный налоговый долг, в течение августа-сентября 2017 совершил три взноса на общую сумму 195 тыс. 236 грн на счет Волынской областной региональной парторганизации «УКРОП», - говорится в сообщении.

Таким образом депутат нарушил требования пункта 8 части 1 статьи 15 Закона Украины «О политических партиях в Украине», согласно которому не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг, совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Постановлением суда на Радчука наложен штраф в размере 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1360 грн с конфискацией суммы взносов в поддержку политической партии в сумме 195 238 гривен.
ForUm

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