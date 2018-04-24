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Граждан Украины нет среди пострадавших во время трагедии в канадском городе Торонто, где 23 апреля днем фургон наехал на людей. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Радио Свобода.

Консульские сотрудники связывались с местной полицией, по предварительным данным, никто из погибших или пострадавших не имеет украинское гражданство, но информация еще будет уточняться. Канадские силовики обещают в случае, если получат информацию о пострадавших иностранцах, срочно сообщать об этом посольству соответствующей страны в Оттаве.

Весь район, где произошла трагедия, до сих пор перекрыт полицией, на перекрестках – грузовики с песком, на месте преступления работает передвижная криминологическая лаборатория. Рядом жители соседних домов выставили на тротуаре свечи и бумагу, на которой люди разных языках пишут слова соболезнования.

Напомним, в результате происшествия погибли, по последним данным 10 человек, получили ранения 15.
ForUm

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