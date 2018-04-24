также в разделеМир
США поставили Дерипаске условие снятия санкций с «Русала» 35
Страны G7 создадут группу по изучению поведения России 18
В РФ прокомментировали отставку Саргсяна 62
Автомобиль наехал на пешеходов в Торонто: десять погибших 37
Обвиняемому в парижских терактах дали 20 лет по другому делу 25
Президент Армении принял отставку правительства 35
Назначен и.о. премьер-министра Армении 47
Названы имена 5 депутатов ПАСЕ, упомянутых в отчете о коррупции 43
Караджич обжалует 40-летний приговор Гаагского трибунала 145
Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз 75
На фоне массовых протестов премьер Армении подал в отставку 191
Лидера армянской оппозиции выпустили на свободу 59
К протестам в Армении присоединились военные 121
В РФ начали блокировать YouTube 60
У герцогини Кембриджской начались роды 92
В Армении возобновились акции протеста 65
В США голый мужчина застрелил в кафе четырех человек 80
Германия исключила возвращение РФ в G8 63

На акции протеста в Ереване мужчина скончался от инфаркта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

«К сожалению, 36-летнему мужчине, участвовавшему в митинге, не удалось спасти жизнь. После ухудшения состояния мужчины, у которого были проблемы с сердечной недостаточностью, он был сразу же госпитализирован, однако все реанимационные работы и во время пути в больницу, и в госпитале не дали положительных результатов», - говорится в сообщении.

По состоянию на 23 апреля в больницах Еревана продолжают оставаться семь граждан, пострадавших во время массовых беспорядков.

Напомним, 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне протестов заявил об отставке. Исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер  Карен Карапетян.  Президент Армен Саргсян подписал указ об отставке правительства страны. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги