На акции протеста в Ереване мужчина скончался от инфаркта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

«К сожалению, 36-летнему мужчине, участвовавшему в митинге, не удалось спасти жизнь. После ухудшения состояния мужчины, у которого были проблемы с сердечной недостаточностью, он был сразу же госпитализирован, однако все реанимационные работы и во время пути в больницу, и в госпитале не дали положительных результатов», - говорится в сообщении.

По состоянию на 23 апреля в больницах Еревана продолжают оставаться семь граждан, пострадавших во время массовых беспорядков.

Напомним, 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне протестов заявил об отставке. Исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Карен Карапетян. Президент Армен Саргсян подписал указ об отставке правительства страны.