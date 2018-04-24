Украина не боится России, заявил Президент Петр Порошенко, комментируя мнение экспертов о возможном кровопролитии в случае создания Украинской поместной православной церкви и отделения от Московского патриархата. Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, об этом он сказал во время участия в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Мы, украинцы и государство Украина, не боимся России. Мы это доводим уже четыре года во время абсолютно кровавой агрессии. Кровь Россия проливает на украинской земле – и сегодня это тысячи и тысячи украинцев убитых и раненых, является результатом российской военной агрессии», - заявил Президент.

Глава государства подчеркнул: «Мир называет это гибридной войной. Гибридная война – это не только вооруженные силы, которые ступили на украинскую землю». Он также отметил, что в настоящее время термин «российская агрессия» вошел не только в украинское законодательство, но и в международные документы.

«Поэтому нас не надо пугать. Мы очень ответственная нация и не даем расшатать ситуацию внутри страны, когда они хотели бы, чтобы пролилась кровь», - сказал Порошенко.

Он напомнил о прекращении провокации с участием известного народного депутата, «которая с российскими агентами завезла в Украину оружие и обсуждала 400 или 1000 человек должны погибнуть для того, чтобы начать в Украине хаос». «Мы не дадим им никакого повода для того, чтобы таким образом дискредитировать Украину», - сказал Президент.

Глава государства также обратился, в том числе и к патриотическим силам: «Мы должны действовать очень ответственно для того, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести, свобода веры».

«Если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства в России, это их право. И никто не имеет права, указывая перстом, запрещать посещать».

Он также подчеркнул важность принятия решения Верховной Рады в поддержку его обращения к Вселенскому Патриарху. «Столь важно, чтобы было обращение Президента и парламента, объединяющее абсолютное большинство всех политических сил и от власти и от оппозиции. По факту только одна политическая сила выступила против, оказавшись этакой пятой колонной», - отметил он.

«Очень важно, что парламенту удалось сохранить спокойствие, несмотря на провокации отдельных политических сил. Очень они надеялись на то, что в парламенте в тот день и во время этого голосования прольется кровь, и это увидит весь мир», - сказал Президент.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.

22 апреля Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.