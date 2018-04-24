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За прошедшие сутки боевики совершили 44 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, продолжая применять запрещенное вооружение.

В результате выполнения боевых задач четверо украинских воинов получили ранения, еще один – боевое травмирование, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов и гранатометов оккупанты открывали огонь по укреплениям вблизи Троицкого. Также минометы калибра 82 мм противник применил неподалеку Попасной и трижды – в районе Новоалександровки. Кроме этого, под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановки, а с зенитной установки и стрелкового оружия – Новоселовки.

На донецком направлении 120 мм минометы оккупанты применили по украинским позициям неподалеку Водяного, а 82 мм минометы – вблизи Шахты «Бутовка». Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам Верхнеторецкого, Водяного, Гнутово, Каменки, Авдеевки, Шахты «Бутовка» и Талаковка. Также из крупнокалиберных пулеметов обстреляны опорные пункты в районе Павлополя, Марьинки и Лебединского, из стрелкового оружия – под Невельским, Павлополем, Лебединским и Пищевиком, а вблизи Красногоровки и Марьинки велся снайперский огонь.
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