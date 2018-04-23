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В Бельгии главный подозреваемый в организации терактов в Париже Салах Абдеслам приговорен к 20 годам тюрьмы. Абдеслама судили в Брюсселе по делу о перестрелке перед его задержанием, которые не касается нападений в Париже.

Суд признал 28-летнего Абдеслама виновным в покушении на убийство полицейских с целью теракта, сообщает Радио Свобода.

После процесса в Бельгии Абдеслам предстанет перед судом во Франции. Когда именно это произойдет – пока неизвестно.

Кроме того, к 20 годам тюрьмы приговорен и предполагаемый сообщник Абдеслама, 24-летний тунисец Софиен Аяри.

Их обвинили в том, что они обстреляла французских и бельгийских полицейских, которые проводили операцию по розыску подозреваемых в парижских терактах в марте 2016 года.

Ни Абдеслама, ни Аяри в суде в Брюсселе не было.

Прокуратура называет Абдеслама единственным выжившим участником нападения в Париже.

Как известно, Саллаха Абдеслама считают одним из организаторов кровавых атак в Париже в ноябре 2015 года, когда были убиты 130 человек.

 После этого Абдеслам скрывался в Бельгии. А через несколько дней после его задержания взрывы устроили в Брюсселе. Их жертвами стали 35 человек.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».
ForUm

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