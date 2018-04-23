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Минздрав объявил конкурс на замещение должности ректора НМУ им. А. Богомольца.

Как сообщается на сайте ведомства, конкурс начат сегодня, 23 апреля, прием документов продлится два месяца. Выборы ректора НМУ состоятся 19 сентября.

«Минздрав ищет руководителя университета, который готов внедрять качественные изменения в украинское высшее медицинское образование. Важно, чтобы кандидаты имели гражданство Украины, ученое звание и научную степень, более 10 лет стажа научно-педагогической деятельности и свободно владели государственным языком», - отмечается в сообщении.

Перечень документов и дополнительная информация: здесь

Прием документов продлится в течение двух месяцев. Выборы ректора НМУ им. А. А. Богомольца состоятся 19 сентября. К этому времени обязанности ректора будет выполнять Ярослав Цехмистер, первый проректор по научно-педагогической работе НМУ.

Напомним, 30 марта комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой. 16 апреля Екатерина Амосова была уволена с должности.

 
ForUm

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