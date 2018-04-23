Хотите перемен и поэтому подыскиваете качественную, надежную и функциональную электробритву? Значит, вы на правильном пути, ведь даже ученые уже давно доказали тот факт, что электробритва оказывает гораздо меньше пагубного влияния на кожу, нежели обычный станок. Однако, сразу же возникает вопрос о том, какой бритве отдать предпочтение и на какие параметры обратить внимание в процессе выбора.

Прежде всего важно, чтобы устройство было создано надежным и проверенным производителем – к примеру, компанией BRAUN, которая уже долгие годы радует своих поклонников качественной и функциональной техникой для ухода за собой и не только. Купить электробритвы BRAUN можно на www.moyo.ua – здесь представлен широкий ассортимент брендовых устройств на любой вкус. Что, прежде всего, стоит учесть во время поиска идеальной модели?

1. Стоимость. Начинать следует с бюджета – исходя из того, сколько вы готовы потратить на брендовую электробритву, можно существенно упростить процесс поиска. Достаточно просто «сузить» круг вариантов, оставив только те, которые вписываются в заданные ценовые рамки.

2. Тип электробритвы. Компания BRAUN предлагает вниманию заинтересованных потребителей 2 принципиально разных типа продуктов: роторные и сеточные. Первые работают практически бесшумно и максимально качественно удаляют волоски, а также отличаются высокой продолжительностью срока службы. А к преимуществам вторых стоит отнести то, что они подходят для чувствительной и проблемной кожи, обладают компактными размерами и легко «обновляются» посредством замены сеточки.

3. Количество бритвенных головок. Очевидно, что большое количество бритвенных головок положительным образом влияет на качество бритья и продолжительность службы электробритвы. Компания BRAUN разрабатывает модели, количество головок у которых варьируется от 1 до 5.

4. Способ питания. Если во время бритья у вас есть возможность подключения бритвы к сети питания, то ваш вариант – модели, работающие только от электросети или комбинированные устройства с батарейками и возможностью функционирования от розетки. Если же в приоритете мобильность и автономность – лучше отдать предпочтение электробритвам с емким аккумулятором.

5. Особенности процесса бритья. Тут, в первую очередь, роль играют личные предпочтения. Для поклонников сухого бритья BRAUN производит специальные адаптированные модели, способные работать без воды, пенок и гелей. Сторонники влажного типа тоже не останутся в стороне – для них бренд создает устройства, которые можно применять даже во время принятия душа.

С учетом всех этих параметров вы сможете подобрать действительно «вашу» электробритву, которая соответствует индивидуальным предпочтениям и вкусам, подходит под ваш тип кожи, не вызывает дискомфорта непосредственно в процессе бритья и раздражений после него.