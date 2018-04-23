В Республике Коми (РФ) арестовали Егора Русского, который воевал на стороне боевиков «ЛНР» в составе батальона «Заря» и брал в плен Надежду Савченко.

Мужчина арестован за взятку в должности директора спортивной школы, сообщает Донбасс.Реалии.

После пленения Савченко тогдашний главарь «ЛНР» назначил россиянина мэром оккупированного города Лутугино.

Украинские войска вошли в Лутугино в конце июля 2014 года, что позволило практически взять в кольцо Луганск и провести ротацию среди защитников Луганского аэропорта. Но уже через месяц, после поражения под Иловайском, город покинули. Боевики «ЛНР» быстро установили в Лутугино свои порядки.

Однако уже через два года Русского «прокуратура ЛНР» обвинила в совершении «металлоломной схемы».

«Техника, которая была натаскана и из аэропорта, а еще подбитая бронетехника, была вместо ремонта отправлена на металл вместе с оборудованием», - рассказывает историк Валерий Снегирев.

Директора местного завода – комбината прокатных валков Виталия Швайко за махинации посадили, как говорят в группировках боевиков, «на подвал», а «лутугинский мэр» Егор Русский убегает в родной российский город Ухту. Там он также баллотируется на пост городского головы, правда, неудачно.

Отмечается, что позже Швайко был освобожден как украинский пленный.

9 апреля следственный комитет РФ в Коми возбудил дело в отношении директора спортивной школы «Юность» в Ухте за то, что тот в 2017 году получил от нескольких коммерсантов «средства и другое имущество за то, что отдавал их фирмам приоритет при заключении договоров для обеспечения потребностей муниципального учреждения».

Чиновника взяли под стражу.

Экономика Лутугино в оккупации «не ожила», работы нет, а на территории комбината прокатных валков ржавеют подбитые танки.