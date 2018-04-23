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Из 511 имеющихся у Министерства внутренних дел электронных браслетов, 404 – поломанные. Каждый из таких браслетов стоил при закупке 53 тысячи гривен.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Громадського.

Таким образом в наличии у правоохранителей – 107 исправных электронных браслетов.

В документе также сообщается о том, что электронные средства контроля за местонахождением подозреваемых за два месяца 2018 применяли к 95 лицам.  
 
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