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Представители проукраинских фракций в Верховной Раде призывают закрыть въезд в Украину организатором и участникам форума, который прошел 18 апреля в Берлине по теме ущемления прав человека и национальных меньшинств в нашей стране. Поводом для возмущения депутатов Рады стали заявления заместителя руководителя фракции Бундестага по вопросам европейской политики Андрея Хунко о том, что ущемление языковых прав венгерского и румынского меньшинства помешают процессу евроинтеграции Украины, пишет инфорагентство Медиа Поток.

«Эти провокации были инспирированы теми радикальными силами из-за границы – или из Венгрии, или Польши, или РФ. Я думаю, что тут нет никаких проблем. И после решения Венецианской комиссии по закону «Об образовании» сняты последние вопросы. И то, что вы сейчас видите, что после выборов в Венгрии абсолютно спокойно мы вышли на диалог такой, как был с Болгарией, Румынией. Я думаю, что это очередное доказательство того, что насколько спокойно решаются эти вопросы», — заявил заместитель председателя фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Сергей Соболев.
«Я не замечаю никаких ущемлений прав на Украине. По всем рейтингам, то же Freedom House, Украина за последние годы поднялась. Я говорю о рейтингах соблюдения прав и свобод», — считает зампредседателя пропрезидентской фракции Блок Петра Порошенко в парламенте Алексей Гончаренко.

По словам народного избранника, организатор форума, депутат Бундестага от партии «Левая» Андрей Гунько – одиозный маргинал и лоббист интересов России.

«Андрей Гунько – это коммунист, который совершил нарушение порядка пересечения украинской границы. Это совершенно одиозный и маргинальный персонаж в той самой Германии. Это человек, который приезжает на территорию оккупированного Крыма из России. Это запрещено. Для Украины – это нарушение пересечения государственной границы. Этот человек является маргиналом даже в самой Германии», — сказал Гончаренко.

Депутат Киевского городского совета, а в прошлом – Верховной Рады, от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко обвинил Германию в потакании интересам Кремля.

«Германия сегодня находится в теснейшей взаимосвязи со страной-оккупантом и агрессором РФ. Она имеет тесные и политические, и самое главное – экономические отношения с Россией. И ей это выгодно, и она закрывает глаза на то, что Россия является агрессором и оккупантом и ведет войну в центре Европы против территориальной целостности Украины. Поэтому такие заявления страна может делать под давлением своего партнера РФ. Я думаю, что так оно и есть», — отметил «свободовец».

Народный депутат от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук согласился с коллегами по парламенту на предмет того, что деятельность организаторов форума должна быть тщательно проверена Службой безопасности Украины и им должен быть запрещён въезд в Украину.

«Все граждане какой-либо страны, которые выступают против украинской государственности, против украинских дел, их деятельность должна быть исследована СБУ, и по ним должно быть принято соответствующее решение. Только СБУ должна определять лиц, которым должен быть запрещен въезд на Украину», — уверяет народный депутат.
А вот в регионе, в котором, по словам организаторов форума, национальные права ущемляются, с парламентариями не согласны.

«Если Венецианская комиссия, про которую говорят все наши ведущие политики, дает заключение, что действительно есть проблема с нарушением языковых прав национальных меньшинств, так и есть. Если мы идем в Европу, то мы должны какие-то европейские нормы выдерживать. Или здесь нам подходит, то мы так работаем, а если нам не подходит, то идем на Восток, а здесь на Запад, а здесь нам надо в Африку. Надо уже определиться власти, которая диктует политику, какие мы нормы хотим создать в Украине», — в частности, заявил глава фракции «Оппозиционного блока» в Закарпатском областном совете Александр Ледида.

Напомним, 18 апреля под руководством депутата Бундестага, заместителя председателя фракции «Левая» («Ди Линке») состоялся нашумевший форум, на котором представители немецкого общественно-политического истеблишмента обвинили украинскую власть в систематическим нарушениях прав человека, в том числе и в отношении национальных меньшинств.

 
ForUm

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