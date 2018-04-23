За два месяца 2018 экспорт украинских товаров составил 7,4 млрд долл., заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
«Это на 17,9% больше, чем в прошлом году», - написал он в Facebook.
«Больше всего вырос экспорт в ЕС – на 36,2% и в целом составил $3,3 млрд.
Также, по словам Гройсмана, увеличились продажи украинской продукции в Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ираку.
Напомним, по данным премьер-министра, в 2017 году экспорт Украины вырос на 16%, а экспорт отдельных товаров - на 19%.
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