По мнению Виктора Медведчука, преподнося развал промышленности как приоритет прежде всего сельскохозяйственной отрасли, правительство скрывает реальное положение дел: Украина становится просто аграрно-сырьевым придатком Запада.

Как превращение в «аграрную сверхдержаву» обернулось для нашей страны стремительной деиндустриализацией, лидер «Украинского выбора — Права народа» написал в своем блоге.

«Власти послушно взяли на вооружение стратегию, озвученную в 2016 году тогда еще послом США в Украине Джеффри Пайеттом: страна «должна стать аграрной сверхдержавой». Усилиями ефрореформаторов промышленный потенциал Украины уничтожается на корню. По оценкам премьера Владимира Гройсмана, с учетом переработки агропромышленный комплекс уже составляет 16‒17% ВВП Украины. И этот показатель власти намерены довести до 20‒25%. В 2017 году экспорт аграрной и пищевой продукции превысил $17,9 млрд (общий годовой экспорт ― $43,3 млрд). Но при этом Украина поставляет на мировой рынок в основном зерно, растительное масло и семечки. Вторая по величине статья экспорта после аграрной продукции ― продукция металлургического комплекса. То есть упор делается на сырье. После разрыва торгово-экономических отношений с Россией поставки за границу украинских товаров с высокой добавленной стоимостью свелись к минимуму», — отметил политик.

Он также обратил внимание на то, что статус Украины как космической державы уходит в небытие, причем начался этот процесс как раз с приходом к власти еврореформаторской команды.

«Цифры говорят сами за себя: по данным Государственного космического агентства, в 2012 году предприятиями отрасли было произведено и реализовано продукции на сумму почти $537,5 млн, экспортировано ― на $312,5 млн. При этом и экспорт, и производство демонстрировали рост. Через пять лет, по итогам 2017-го, предприятиями отрасли было произведено и реализовано продукции на приблизительно $180 млн, экспортировано ― на $87 млн. Финансирование скудное и продолжает сокращаться. Если в госбюджете-2017 на космическую отрасль было предусмотрено 2,91 млрд грн (на 14,2% менше, чем в 2016 году), то в госбюджете-2018 и того меньше ― 2,03 млрд грн, — обратил внимание политик.

Такая же плачевная ситуация, констатировал В.Медведчук, наблюдается и в других отраслях: многие промышленные гиганты и заводы «с историей» прекратили существование или работают с частичной загрузкой.

«Николаевский судостроительный завод, «Азовмаш», «Южмаш», Кременчугский автосборочный завод, «Львовсельмаш» ― и это лишь часть длинного списка. Авиаконцерн «Антонов» ликвидирован, а входящие в него предприятия перешли в «Укроборонпром». Легендарный ЗАЗ в прошлом году выпустил менее 2 тыс. машин», — подчеркнул политик.

По мнению лидера «Украинского выбора», преподнося развал промышленности как переориентацию экономики, как приоритет прежде всего сельскохозяйственной отрасли, западные «партнеры» и управляемое ими в ручном режиме правительство пытаются скрыть реальное положение дел: Украина становится просто аграрно-сырьевым придатком.

«Именно этот процесс они и называют превращением в «аграрную сверхдержаву», — считает Медведчук.