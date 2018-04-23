Польско-украинская хозяйственная палата совместно с Всеукраинской ассоциацией компаний по международному трудоустройству начали проект «Партнерство и трудоустройство».

Проект должен, с одной стороны, должен привести к преодолению мошенничества при трудоустройстве украинцев в Польше, а с другой – организовать нормальное функционирование рынка международного трудоустройства украинцев.

Об этом Укринформу сообщили во Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

«Одним из факторов преодоления мошенничества будет бесплатное трудоустройство. Украинцы не должны платить деньги за свое трудоустройство за рубежом, а компании-посредники будут получать доход не от физлиц, а от работодателей, которые ищут для себя персонал. Таким образом, бесплатное трудоустройство нанесет удар по мошенническим схемам недобросовестных компаниях, которые теперь не смогут обманывать украинцев и брать деньги за якобы поиск работы, а на самом деле неизвестно за что», - отметили в ассоциации.

Президент ассоциации Василий Воскобойник отметил, что, на его взгляд, в Украине недостаточно делается для защиты украинских трудовых мигрантов и организации нормального функционирования рынка международного трудоустройства.

«Украинцам необходимо знать, что искать работу в Польше нужно только через лицензированные компании, которые несут ответственность за то, куда они отправляют людей. Кроме того, трудоустраиваться лучше на больших предприятиях, где выплата зарплаты идет на банковскую карту, соблюдаются все предусмотренные польским законодательством нормы охраны труда и социальное страхование», - подчеркнул Воскобойник.

Также сообщается, что проблематика трудоустройства украинцев поднималась во время 10-го «Балтик бизнес форума», который проходил 18-20 апреля и собрал большое количество чиновников, бизнесменов и общественных деятелей из Польши и Украины. Отмечалось, что польский рынок труда сегодня не может обойтись без работников из Украины.

«Польские бизнесмены очень заинтересованы в украинских трудовых мигрантах и хотят привлекать их на долгосрочной основе на работу. Для этого нужно убирать административные барьеры между странами и создавать предпосылки для синергии между польскими работодателями и наемными рабочими из Украины», - сообщили во Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству со ссылкой на дискуссии в рамках форума.

Отмечается, что Польша очень заинтересована в украинских трудовых мигрантах, поскольку польский рынок труда сегодня находится в плохой демографической ситуации.

«Безусловно, польский рынок труда сегодня находится в плохой демографической ситуации. Идет процесс старения польского общества, и он будет только набирать обороты. И нужно понимать, что самые активные действия по улучшению демографической ситуации дадут эффект только через 20 лет. Поэтому у предпринимателей есть большие проблемы с поиском рабочих... польский рынок труда сегодня не может обойтись без работников из Украины», - заявил в ходе форума ведущий эксперт польской ассоциации работодателей «Левиафан» Яцек Мечина.

Как сообщалось, 45% украинцев рассматривают возможность уехать из страны, при этом зачастую руководствуются желанием больше зарабатывать. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, обнародованные в январе 2018 года. Эксперты пришли к выводу, что украинский рынок труда через несколько лет ждет провал. Согласно опросу, большинство сотрудников не замечают за последние три года заботы со стороны работодателя. Например, за этот период существенно повышена или проиндексирована зарплата только у малой доли работников.