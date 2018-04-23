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Пятый транш кредита Международного валютного фонда на сумму 1,9 миллиарда долларов, который Министерство финансов рассчитывает получить в мае-июне текущего года, может стать последним для Украины до 2020 года.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, сообщает УНИАН.

«Программа расширенного финансирования МВФ завершится в марте 2019 года, и мы не ожидаем каких-либо дополнительных перечислений в рамках этой программы сверх поддержки, предусмотренной в четвертом отчете МВФ. Принимая во внимание график проведения выборов, мы не прогнозируем предоставления поддержки после завершения программы расширенного финансирования МВФ в период до 2020 года», - говорится в сообщении.

Агентство полагает, что после проведения выборов процесс формирования коалиции, возможно, будет затруднен, что может привести к тому, что переговоры о новом финансировании со стороны МВФ будут отложены.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина рассчитывает получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда на сумму 2 млрд долл. в мае-июне текущего года.

 
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