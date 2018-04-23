Шевченковский райсуд Киева перенес на май подготовительное заседание по делу в отношении двух судей Кировского райсуда Днипра, которые пытались дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В связи с неправильностью определения состава суда дело по обвинению Овчаренко Н.Г., обвиняемой по ч. 4 ст. 369 и Подберезного Г., обвиняемого по ч. 4 ст. 369, снято с рассмотрения. Подготовительное судебное заседание по данному делу назначено на 14 мая 2018 года в 15:00», - сообщили в суде.

Как сообщал ForUm, 21 сентября 2017 года сотрудники СБУ задержали председателя Кировского районного суда Днипра Геннадия Подберезного и судью этого суда Наталью Овчаренко в кабинете руководителя САП после попытки вручить ему часть неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов за решение им вопроса о закрытии в отношении Овчаренко уголовного дела.

В целом судьи предлагали Холодницкому 300 тыс. долларов взятки, о чем он заранее проинформировал правоохранителей.