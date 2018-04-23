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Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович и глава облгосадминистрации Геннадий Москаль во время встречи в Ужгороде обсудили экономическое и общественно-политическое состояние Закарпатья.

После официальной части Москаль провел для Йованович короткую экскурсию по облгосадминистрации, в ходе которой рассказал историю возведения здания, покатал посла на уникальном лифте Патерностер, а затем показал цветущие сакуры и писанковые деревья на площади Народной, сообщает пресс-служба чиновника.   


Глава ОГА рассказал Йованович об особенностях области, которая имеет очень интересную историю и граничит с четырьмя странами Евросоюза, а также о связанных с этим межнациональных и миграционных процессах. Стороны коснулись также таких актуальных тем, как децентрализация, применение нового образовательного закона на Закарпатье и попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию на межэтнической почве.

 

«Закарпатье очень выделяется на фоне других областей Украины, - отметил Москаль. - Оно имеет и историческую, и географическую, и межэтническую специфику, которую обязательно следует учитывать. Некоторые вещи, которые спокойно воспринимаются в других регионах (речь прежде всего о межэтнических отношениях), здесь следует продвигать с особой деликатностью, иначе можно поссориться с соседями и зайти в тупик, из которого будет очень трудно выбраться. Тем более, когда ФСБ России изо всех сил пытается подтолкнуть нас в этом направлении. Впрочем, все попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию на Закарпатье потерпели фиаско».

По словам Йованович, США как мультинациональная страна очень тонко чувствует, как органам власти следует действовать в подобных ситуациях.

«Мы поддерживаем Украину в ее евроатлантических устремлениях, внимательно следим за ситуацией в крайней западной области Украины, граничащей с Евросоюзом, а мнение руководителя края представляет для нас особый интерес», - сказала она.

« Ужгород – очень красивый город, и я обязательно приеду сюда со своей семьей еще раз», - пообещала Йованович.

 
ForUm

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