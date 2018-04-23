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Премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне протестов заявил об отставке. Исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер  Карен Карапетян.  Президент Армен Саргсян подписал указ об отставке правительства страны. 

Герцогиня Кембриджская родила мальчика.  

Фото: GETTY IMAGES

На КПВВ «Чонгар» правоохранители задержали гражданку Украины, которая собирала подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 на аннексированном полуострове.

В ПАСЕ подтвердили коррупционную составляющую в действиях Азербайджана, которые могли влиять на решения, принимавшиеся относительно страны в ПАСЕ. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы настаивает, что среди действующих членов ПАСЕ есть 5 депутатов, упомянутых в отчете о коррупции.

В результате взрыва в центре для регистрации избирателей в афганской столице Кабуле погиб  31 человек

НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования семи подозреваемым в завладении более 247 млн ​​грн ГП «Администрация морских портов Украины».

Донецкая фильтровальная станция в полном объеме возобновила водоснабжение Авдеевки и двух соседних сел.  

Национальное антикоррупционное бюро подозревает советника Президента Петра Порошенко, экс-главу Государственной пограничной службы Виктора Назаренко в незаконном обогащении.

В случае осложнения ситуации или принятия решения об освобождении оккупированной территории, численность украинских войск на Донбассе будет увеличена, заявил министр обороны Степан Полторак.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи алкоголя.

 Страны «Большой семерки» выступают за сохранение санкций против России за ее незаконные действия в отношении Украины.

Служба безопасности провоела обыски в публичном акционерном обществе «Мотор Сич» в Запорожье.

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отказало в проведении срочных дебатов по вопросам отравления в Солсбери и незаконных «выборов» в Крыму. 

 
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