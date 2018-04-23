Угнанный в декабре 2016 года у народного депутата Оксаны Продан автомобиль нашли в Грузии. Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook.

«Помните, в декабре 2016-го у меня украли машину? Ее нашли! В Грузии. История ее возвращения в Украину сложная, но мы ее прошли», – написала она.

Продан поблагодарила отдельных украинских правоохранителей, «которые вопреки общему нежеланию всей системы, помогали мне вернуть машину».

«Спасибо грузинам на всех этапах и уровнях, потому что они не только задержали, сохранили машинку, но действительно очень помогли мне ее вернуть», – подытожила она.

Напомним, Неизвестные угнали автомобиль Toyota RAV4 народного депутата Оксаны Продан.

Напомним, в декабре 2016 года неизвестные угнали у Продан автомобиль Toyota RAV4.