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В оккупированном Крыму российские пограничники задержали гражданина Украины, жителя пгт Ленино, который якобы хранил в своем доме пистолет кустарного производства и два свертка «соли». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу погрануправления ФСБ РФ.

«Позже выяснилось, что 41-летний владелец жилища — гражданин Украины. В ходе обыска его дома были также найдены шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки», – говорится в сообщении.

«В результате исследования выяснилось, что представленное на экспертизу оружие является огнестрельным, а кристаллическое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона», — говорится в пресс-релизе.

По данным ФСБ, всего у 41-летнего мужчины было изъято 2 грамма «соли», самодельные пистолет и патроны, 50 грамм пороха. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.
ForUm

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