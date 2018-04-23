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Вчера, 22 апреля, во Львове футбольные фанаты избили водителя маршрутки, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Около 20:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Стрыйской неизвестные избили водителя маршрутного автобуса.

Полицейские установили, что футбольные фанаты после окончания матча самовольно открыли дверь в маршрутку №3-а, которая стояла на конечной остановке, и во время конфликта с водителем избили его.

Водитель, 47-летний львовянин, с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Восемь человек были опрошены в Пустомытовском отделе полиции. Все они - жители Киева в возрасте 18-21 лет.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
ForUm

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