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В Польше в лесу был найден мертвым 23-летний участник АТО Денис. Об этом написал на своей странице в Facebook его друг Николай Депутат.

«Мегапозитивный Дэн. Не хочу верить, что тебя уже нет в живых. Это как страшный сон. Вечная память. Молюсь за твою душу. Ты навсегда останешься в моем сердце. Мой лучший друг», – отметил он.

По словам Депутата, погибшему 6 марта исполнилось 23 года. Он поехал в Польшу для того, чтобы заработать средства на обучение для своей младшей сестры, которая в этом году заканчивает 11 класс.
ForUm

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