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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неэффективность Совета Безопасности и рассказал о начале новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT, сообщает УНИАН.

По его мнению, «наивно полагать, что ООН может каким-либо магическим способом решить все проблемы в Сирии». 

«В Сирии существует несколько разных армий, всевозможные ополчения, сражаются со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть разрыв между суннитами и шиитами... Это очевидно, наивно полагать, что ООН может магическим образом решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности настолько фрагментирован», - сказал он.

Он отмечает, что ясно, что «холодная война» вернулась, но видит и пару отличий между нынешней и предыдущей. «Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь, Соединенные Штаты и русские не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие», - заявил Гутерриш. 

По его словам, нет двух однородных контролируемых блоков.

Напомним, Совет Безопасности ООН не смог принять ни американский, ни российский проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии. 
ForUm

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