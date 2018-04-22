Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий покрывал одиозного прикарпатского олигарха Олега Бахматюка. Об этом пишет «Правда.if.ua».

Журналисты издания провели анализ записей, сделанных в кабинете главы САП.

«Уголовное производство от 01.06.2017 относительно злоупотребления служебным положением должностными лицами ДФС Украины, что позволило должностным лицам предприятия агрохолдинг «Авангард», бенифициарним владельцем которого является Олег Бахматюк, в период с сентября 2015 года по январь 2016 года, осуществив ряд финансово-хозяйственных операций в пределах группы предприятий холдинга, завладеть 1 155 479 484 грн из государственного бюджета Украины в качестве возмещения НДС. Предварительная правовая квалификация: ч.2 ст 364 УК Украины», – говорится в материале.

По данным издания, на пленках от 6 марта 2018 года Холодницкий дает указание процессуальному руководителю по делу агрохолдинга «Авангард» собрать совещание по вопросам досудебного расследования и, независимо от результатов совещания, определить подследственность за другим органом досудебного расследования.

При этом, пишет СМИ, Холодницкий отметил, что ему не важно, по каким именно. «Прокурор ответил, что для этого нужно будет изменить правовую квалификацию уголовного производства и отметил, что в случае закрытия производства, это будет негативно воспринято обществом. На это Холодницкий в грубой нецензурной форме повторил свое требование не совершать процессуальное руководство прокурорам САП в этом уголовном производстве», – отмечает издание.

«В этот же день Холодницкий, по мнению НАБУ, продолжая действовать в интересах третьего лица, подчеркнул своему заместителю о необходимости срочного изменения подследственности уголовного производства вопреки требованиям УПК Украины, в частности статьям 36 и 216, согласно которым запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, другому органу досудебного расследования», – говорится в материале.

Издание отмечает, что в результате 6 марта на совещании детективов НАБУ и прокуроров САП было решено спланировать дальнейшие следственные действия по результатам инициированных проверок, которые были остановлены ранее. Однако на следующий день постановлением Холодницкого определена подследственность в указанном уголовном производстве за главным следственным управлением Нацполиции.