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Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявляет, что «другие деятели» могут принять управление страной после решения проблемы Карабаха и обеспечения безопасного развития страны. Об этом говорится в его ответе на открытое письмо группы выпускников фонда «Луйс», сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

«Принятие мною должности премьер-министра было обусловлено одним ясным обстоятельством: в этом геополитически сложном регионе и в полный вновь возникающих вызовов период мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить направленные на достойное разрешение Арцахской проблемы (проблемы Карабаха) усилия», - отметил Саргсян.

«В моём представлении, отмеченные проблемы решаемы, после чего управление страной могут принять другие деятели», - добавил он.

В субботу в рамках протестов против премьер-министра Сержа Саргсяна полиция Армении задержала 102 человек.

Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Напомним, 17 апреля, в день, когда парламент утвердил экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, оппозиционер Никол Пашинян объявил о начале бескровной «бархатной» революции. Несмотря на призывы со стороны представителей власти о начале политического диалога, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием смены власти.

Протесты в Ереване и других городах Армении продолжаются уже больше недели, с 13 апреля.
ForUm

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