УПЦ МП считает обращение Президента Петра Порошенко и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти. Об этом говорится в заявлении отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви (Московского патриархата.

В УПЦ МП отметили, что согласно статье 35 Конституции Украины, церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни церковь решает самостоятельно.

«Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию православной церкви в Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела», - говорится в заявлении.

В УПЦ МП выразили обеспокоенность, что предоставление автокефалии православной церкви в Украине «рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики». «Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы», - отмечается в сообщении.

В УПЦ МП заявили, что всегда выступали за восстановление церковного единства и за единую церковь.

«Однако предложенный и озвученный властями способ достижения единства не соответствует каноническому праву церкви и противоречит законодательству Украины. Ведь власть просит предоставить Томос об автокефалии единой церковной структуре, которой еще не существует. Именно поэтому считаем, что следует сначала преодолеть раскол, восстановить церковное единство, и только после того ставить вопрос об изменении канонического статуса единой православной церкви в Украине», - говорится в заявлении.

В УПЦ МП добавили, что «священноначалие Украинской Православной Церкви имеет постоянные контакты со священноначалием Вселенского Патриархата».

«Исходя из опыта такого общения, у нас нет оснований предполагать, что Вселенский Патриархат может совершить действия, которые помешали бы единству церкви как на локальном, так и на мировом уровне», - говорится в заявлении.

В УПЦ МП также утверждают, что Константинопольский патриархат, как и все другие поместные православные церкви, не считает УПЦ КП и УАПЦ полноценными церквями, о чем свидетельствует не признание действительности священства этих двух структур.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.