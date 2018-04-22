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Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) пригласила Северную Корею войти в свои ряды.

Таким образом Пхеньян, недавно объявивший о прекращении ядерных испытаний, может «формализовать» свои намерения, заявил в субботу, 21 апреля, Лассина Зербо, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии CTBTO, сообщает DW.

Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый сессией ООН в 1996 году, требует повсеместного и законодательно закрепленного отказа от ядерных и испытаний. Пока что договор не вступил в силу, так как его не подписали еще 3 государства из 44, чье одобрение необходимо - КНДР, Индия и Пакистан.

При этом и подписали, и ратифицировали договор 36 стран, включая Германию, Украину и Россию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш наряду с прочими мировыми лидерами приветствовал решение КНДР прекратить ядерные испытания. «Этот положительный шаг вперед ведет к созданию доверия и долговременному процессу мирной денуклеаризации Корейского полуострова».

Одновременно с этим немецкий эксперт по политике Северной Кореи Рюдигер Франк (Rüdiger Frank) предостерег от излишнего оптимизма в связи с решением КНДР. «Северная Корея хочет создать успешную экспортную экономику, поэтому им нужно избавиться от санкций», - заявил Франк. Помимо этого, Пхеньяну нужна экономическая помощь, взамен на что он сможет пустить в страну международных инспекторов. Однако Франк не верит в то, что Северная Корея будет готова «так быстро сдать ядерное оружие», которое является «гарантией выживания» режима в Пхеньяне. По мнению эксперта, КНДР не хочет быть зависимой ни от Китая, ни от Америки.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.
ForUm

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