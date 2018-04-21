К 2050 году население Украины значительно сократится. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков ООН.

Аналитики подсчитали, что в 2050 году украинцев станет на 36% меньше.

Отмечается, что такая негативная тенденция наблюдается во всех странах Восточной Европы, но особенно – в балтийских, население которых к концу столетия снизится на 34-47%, сообщает УНИАН.

«Хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно», - отмечают эксперты ООН.

В свою очередь, ожидается, что Россия потеряет 13% населения к 2100 году. Одной из причин сокращения населения является трудовая миграция. По данным украинской службы занятости 11% населения проживает и работает заграницей.

Напомним, Министерство социальной политики Украины прогнозирует в ближайшие годы усиление миграционных процессов в Украине за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.