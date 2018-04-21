В Днепровском районе столицы на спортплощадке взорвалось самодельное вззрывное устройство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В 8:04 на линию «102» обратился мужчина, который сообщил, что в доме по ул. Пожарского в Днепровском районе услышал хлопок, похожий на взрыв.

На вызов прибыли взрывотехники, которые провели тщательный осмотр. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.