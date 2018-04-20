В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект №8297, который предусматривает лишение украинского гражданства за участие в голосовании во время так называемых «выборов» на территории аннексированного Крыма.

Водителю Mazda, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

«Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа через территорию Украины.

В свою очередь в «Нафтогазе» заявили, что направление в Стокгольмский арбитраж документов не останавливает действие контрактов.

В рейтинге самых привлекательных гражданств Украина заняла 80-е место, поднявшись за год на 19 позиций, благодаря введению безвизового режима со странами Евросоюза.

По состоянию на утро пятницы, 20 апреля, из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции прекращена подача воды в Авдеевку.

Голосование за новых членов ЦИК состоится в мае, заявил народный депутат Украины, заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко в кулуарах парламента.

Национальное антикоррупционное бюро готово изучить записи разговора депутата-беглеца Александра Онищенко с якобы Президентом Петром Порошенко при условии получения оригиналов записей.

Президент Петр Порошенко поручит подготовить предложения по строительству узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов.

Россия требует от Украины разрешить членам экипажа – гражданам Украины задержанного рыболовецкого судна «Норд» уехать в оккупированный Крым без надлежащих документов.

На донецком направлении боевики обстреляли позиции ВСУ неподалеку Лебединского из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Европейский Союз должен прилагать больше усилий для разрешения конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма и назначить специального представителя по этим вопросам. Об этом говорится в заявлении, принятом парламентским комитетом ассоциации ЕС-Украина.

В селе Новоселки Вышгородского района произошел пожар в ресторанном комплексе «Боровик».

В результате столкновения поездов во время сцепления вагонов на железнодорожном вокзале Зальцбурга в пятницу утром пострадали около 40 человек.