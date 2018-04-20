Национальный комитет Демократической партии США (DNC) подал иск против правительства России, членов предвыборного штаба президента Дональда Трампа и организации Wikileaks. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Washington Post.

Комитет в своей жалобе, поданной в федеральный окружной суд в Манхэттене (Нью-Йорк), утверждает, что ведущие чиновники кампании Трампа сговорились с российским правительством и его военным разведывательным управлением, чтобы нанести вред кандидату в президенты Демократической партии Хиллари Клинтон и помочь Трампу взломать компьютерные сети Демпартии и распространять украденную оттуда информацию.

«Во время президентской кампании в 2016 году Россия начала всестороннюю атаку на нашу демократию, и она нашла активного партнера в кампании Дональда Трампа. Это составило беспрецедентное предательство: кампания кандидата на пост президента США объединилась с вражеским иностранным государством, чтобы укрепить свой шанс получить президентство», - заявил председатель DNC Том Перес.

Подача иска против иностранного государства может стать юридическим вызовом для демократов, отчасти потому, что другие страны имеют иммунитет от большинства судебных дел США.

Однако комитет утверждает, что в этом деле Россия не имеет права на суверенный иммунитет, поскольку «претензии DNC возникают в связи с посягательством России на частные серверы DNC...с целью похищения коммерческой тайны и осуществления экономического шпионажа».

Заявитель требует миллионы долларов компенсации, чтобы компенсировать убытки, которые, по его словам, были нанесены в результате хакерской атаки. DNC утверждает, что кибератака подорвала возможность общаться с избирателями, собирать пожертвования и эффективно работать.

В заявлении также содержится требование подтверждения от ответчиков, что они сговорились с целью проникнуть в компьютеры демократов, похитить информацию и распространять ее, чтобы повлиять на выборы.

Комитет в подтверждение своего заявления предлагает подробный рассказ о хакерах, проникших в DNC, а также о том, как главным помощникам Трампа сообщают, что Россия владеет информацией, которая нанесет вред Клинтон.

Трампане называется среди ответчиков по делу. Зато жалоба подана против его помощников, которые встречались с людьми, которые, как считается, были связаны с Россией, включая сына президента Дональда Трампа-младшего, его зятя Джареда Кушнера, главы его предвыборного штаба Пола Манафорта.

Судебный иск также называет ответчиком Главное разведывательное управление РФ, которое правительство США обвинило в организации хакерской атаки, а также WikiLeaks, которая опубликовала украденные электронные письма DNC, а также основателя группы Джулиана Ассанжа.