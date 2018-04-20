Члены экипажа крымского судна «Норд» могут получить штраф за попытку незаконно покинуть Украину. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Олега Слободяна.

«Они фактически совершили правонарушения. Оно никаких ограничений в праве передвижения, или в праве выезда за границу не предусматривает. Мы сомневаемся, что российские паспорта были выданы на законных основаниях. Документы мы изъяли и составили протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф. Будет он взыскан или нет, будет решать суд», – сказал Слободян.

Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.